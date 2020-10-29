"Заря" – "Брага": во сколько и где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций матча Лиги Европы на ТВ и в интернете

Сегодня луганская "Заря" встретится с португальской "Брагой" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич Арена" и начнется в 19:55. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а также онлайн трансляция "Заря" – "Брага" уже доступна на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Заря" – "Брага":

Футбол 1, live

OLL.TV (в подписке)

Футбол 2, пятница, 04:00 (повтор)

Футбол 2, пятница, 11:20 (повтор)

Футбол 1, пятница, 16:00 (повтор)

Футбол 1, пятница, 23:20 (повтор)

В первом туре "Заря" на выезде с разгромным счетом уступила "Лестеру" (0:3). Команда Виктора Скрипника смогла противостоять представителю английской Премьер-лиги всего полчаса. Перед встречей с португальцами луганчане в рамках чемпионата Украины разгромили "Львов" 4:0.

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"Брага" стартовала в Лиге Европы победой над АЕКом со счетом 3:0. Перед встречей с "Зарей" португальцы в чемпионате страны обыграли "Витория Гимарайнш" – 1:0.

Букмекеры считают "Брагу" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Карлуша Карвальяла – 1.80, на ничью – 3.95, на победу "Зари" – 4.40.

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