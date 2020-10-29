Расписание, трансляции и результаты второго тура Лиги Европы 29 октября

В четверг запланированы 24 матча во всех восьми группах еврокубка

Сегодня проходят баталии второго тура Лиги Европы. Среди 48 участников группового раунда – всего один представитель Украины. Луганская "Заря" после поражения в Лестере принимает португальскую "Брагу". Наш сайт ведет онлайн матча "Заря" – "Брага".

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В каждом квартете поединки начинают в одно и то же время – в 19:55 или в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – расписание и результаты игр 29 октября.

Группа G

19:55. "Заря" (Украина) – "Брага" (Португалия), ТВ: "Футбол 1"

АЕК (Греция) – "Лестер" (Англия), ТВ: "Футбол 3"

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Группа H

19:55. "Милан" (Италия) – "Спарта" (Чехия), ТВ: "Футбол 2"

"Лилль" (Франция) – "Селтик" (Шотландия)

Группа I

19:55. "Сивасспор" (Турция) – "Маккаби" (Т-А, Израиль)

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"Карабах" (Азербайджан) – "Вильярреал" (Испания)

Группа J

19:55. "Антверпен" (Бельгия) – "Тоттенхэм" (Англия)

ЛАСК (Австрия) – "Лудогорец" (Болгария)

Группа K

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19:55. ЦСКА (Россия) – "Динамо" (Зг, Хорватия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Вольфсберг" (Австрия)

Группа L

19:55. "Гент" (Бельгия) – "Хоффенхайм" (Германия)

"Црвена звезда" (Сербия) – "Слован" (Чехия)

Группа А

22:00. "ЧФР Клуж" (Румыния) – "Янг Бойз" (Швейцария)

"Рома" (Италия) – ЦСКА (София, Болгария)

Группа В

22:00. "Арсенал" (Англия) – "Дандолк" (Ирландия), ТВ: "Футбол 3"

"Мольде" (Норвегия) – "Рапид" (Австрия)

Группа C

22:00. "Славия" (Чехия) – "Байер" (Германия)

"Ницца" (Франция) – "Хапоэль" (Б-Ш, Израиль)

Группа D

22:00. "Бенфика" (Португалия) – "Стандард" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Лех" (Польша)

Группа E

22:00. "Омония" (Кипр) – ПСВ (Нидерланды)

"Гранада" (Испания) – ПАОК (Греция)

Группа F

22:00. "Реал Сосьедад" (Испания) – "Наполи" (Италия), ТВ: "Футбол 1" (с 23:00)

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) – "Риека" (Хорватия)

Напомним результаты 1-го тура Лиги Европы.

Смотрите, как "Вильярреал" и "Сивасспор" неделю назад забили на двоих восемь мячей:

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