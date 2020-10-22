Расписание, трансляции и результаты 1-го тура Лиги Европы: "Лестер" – "Заря" и другие

В четверг в разных уголках континента состоятся 24 матча второго по значимости еврокубка

Вслед за Лигой чемпионов свое шествие начинает и второй евротурнир. В первом туре сегодня сыграют все 48 участников группового этапа, в том числе и луганская "Заря". На нашем сайте уже стартовала онлайн-трансляция матча "Лестер" – "Заря".

Реклама

На групповой стадии матчи каждой группы проходят в одно и то же время, начало – в 19:55 или в 22:00. Выступит сегодня и бельгийский "Гент" трех украинских сборников. Ниже – расписание и результаты всех 24 поединков 22 октября, а также трансляции на украинском ТВ.

Группа А

19:55. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Рома" (Италия)

ЦСКА (София, Болгария) – "ЧФР Клуж" (Румыния)

Реклама

Группа В

19:55. "Рапид" (Австрия) – "Арсенал" (Англия)

"Дандолк" (Ирландия) – "Мольде" (Норвегия)

Группа С

19:55. "Байер" (Германия) – "Ницца" (Франция), ТВ: "Футбол 1"

Реклама

"Хапоэль" (Б-Ш, Израиль) – "Славия" (Чехия)

Группа D

19:55. "Лех" (Польша) – "Бенфика" (Португалия)

"Стандард" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

Группа Е

Реклама

19:55. ПСВ (Нидерланды) – "Гранада" (Испания)

ПАОК (Греция) – "Омония" (Кипр)

Группа F

19:55. "Наполи" (Италия) – "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), ТВ: "Футбол 3"

"Риека" (Хорватия) – "Реал Сосьедад" (Испания)

Группа G

22:00. "Брага" (Португалия) – АЕК (Греция), ТВ: "Футбол 3"

"Лестер" (Англия) – "Заря" (Украина), ТВ: "Футбол 2"

Группа Н

22:00. "Селтик" (Шотландия) – "Милан" (Италия), ТВ: "Футбол 1"

"Спарта" (Чехия) – "Лилль" (Франция)

Группа I

22:00. "Вильярреал" (Испания) – "Сивасспор" (Турция)

"Маккаби" (Т-А, Израиль) – "Карабах" (Азербайджан)

Группа J

22:00. "Тоттенхэм" (Англия) – ЛАСК (Австрия)

"Лудогорец" (Болгария) – "Антверпен" (Бельгия)

Группа К

22:00. "Вольфсберг" (Австрия) – ЦСКА (Россия)

"Динамо" (Зг, Хорватия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

Группа L

22:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Слован" (Чехия) – "Гент" (Бельгия)

Читайте также: Скрипник поделился ожиданиями от матча "Лестер" – "Заря".

Смотрите, как "Гент" проиграл киевскому "Динамо" и оказался в Лиге Европы.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама