Расписание, трансляции и результаты 1-го тура Лиги Европы: "Лестер" – "Заря" и другие

Вслед за Лигой чемпионов свое шествие начинает и второй евротурнир. В первом туре сегодня сыграют все 48 участников группового этапа, в том числе и луганская "Заря". На нашем сайте уже стартовала онлайн-трансляция матча "Лестер" – "Заря".
На групповой стадии матчи каждой группы проходят в одно и то же время, начало – в 19:55 или в 22:00. Выступит сегодня и бельгийский "Гент" трех украинских сборников. Ниже – расписание и результаты всех 24 поединков 22 октября, а также трансляции на украинском ТВ.
Группа А
19:55. "Янг Бойз" (Швейцария) – "Рома" (Италия)
ЦСКА (София, Болгария) – "ЧФР Клуж" (Румыния)
Группа В
19:55. "Рапид" (Австрия) – "Арсенал" (Англия)
"Дандолк" (Ирландия) – "Мольде" (Норвегия)
Группа С
19:55. "Байер" (Германия) – "Ницца" (Франция), ТВ: "Футбол 1"
"Хапоэль" (Б-Ш, Израиль) – "Славия" (Чехия)
Группа D
19:55. "Лех" (Польша) – "Бенфика" (Португалия)
"Стандард" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
Группа Е
19:55. ПСВ (Нидерланды) – "Гранада" (Испания)
ПАОК (Греция) – "Омония" (Кипр)
Группа F
19:55. "Наполи" (Италия) – "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), ТВ: "Футбол 3"
"Риека" (Хорватия) – "Реал Сосьедад" (Испания)
Группа G
22:00. "Брага" (Португалия) – АЕК (Греция), ТВ: "Футбол 3"
"Лестер" (Англия) – "Заря" (Украина), ТВ: "Футбол 2"
Группа Н
22:00. "Селтик" (Шотландия) – "Милан" (Италия), ТВ: "Футбол 1"
"Спарта" (Чехия) – "Лилль" (Франция)
Группа I
22:00. "Вильярреал" (Испания) – "Сивасспор" (Турция)
"Маккаби" (Т-А, Израиль) – "Карабах" (Азербайджан)
Группа J
22:00. "Тоттенхэм" (Англия) – ЛАСК (Австрия)
"Лудогорец" (Болгария) – "Антверпен" (Бельгия)
Группа К
22:00. "Вольфсберг" (Австрия) – ЦСКА (Россия)
"Динамо" (Зг, Хорватия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
Группа L
22:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Црвена Звезда" (Сербия)
"Слован" (Чехия) – "Гент" (Бельгия)
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Смотрите, как "Гент" проиграл киевскому "Динамо" и оказался в Лиге Европы.
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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