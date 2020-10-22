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Скрипник поделился ожиданиями от матча "Лестер" – "Заря"

22 октября, 09:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер луганской команды считает, что в Лиге Европы можно себя хорошо продать

В четверг на евроарене стартует единственный представитель Украины в Лиге Европы. Луганская "Заря" в гостях сразится с одной из лучших команд Англии – "Лестером". Напомним, "Зарю" и "Лестер" в Лиге Европы рассудит женщина.

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Перед отлетом наставник "Зари" Виктор Скрипник в комментарии телеканалу "Футбол 1" высказал свои мысли о грядущем противостоянии:

"Мы получили шанс посмотреть на себя со стороны. Хотим себя хорошо проявить. В таких матчах набирается опыт и хорошее имя. Всегда хочется себя показать, на тебя смотрит вся страна, европейский футбол, мир. Это очень приличный базар, где можно себя проявить. Вот на это мы и настраиваемся. Хотим показать свой максимум.

Есть ребята, которые по разным причинам остались в Запорожье. Но те 19 человек, которые прилетели с нами, они горят желанием себя проявить и сыграть против такой хорошей команды как "Лестер" на прекрасном стадионе".

Вчера "Заря" улетела на матч с "Лестером" с 19 футболистами. Встреча на Туманном Альбионе начнется в четверг в 22:00.

Читайте также: Виктор Скрипник доволен действиями "Зари" против "Шахтера".

Смотрите, как "Заря" в июне играла вничью с "Шахтером":

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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