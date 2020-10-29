"Заря" – "Брага": онлайн матча Лиги Европы

После двух дней царствования на континенте Лиги чемпионов пришла пора и Лига Европы. От Украины на групповой стадии выступает только луганская "Заря". Сегодня подопечные Виктора Скрипника в 19:55 принимают в Запорожье португальскую "Брагу". Наш сайт ведет онлайн с оперативными комментариями, интересными фото и видео.

"Заря" – "Брага"

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Расстановка сил. Бронзовый призер чемпионата Украины пока что не демонстрирует той игры, которая позволила ему в прошлом сезоне бороться с "Динамо" за второе место. В УПЛ подопечные Виктора Скрипника идут лишь на восьмой позиции, всего дважды победив в семи турах. На прошлой неделе "Заря" безропотно уступила "Лестеру" в первом туре ЛЕ (0:3), а затем дома отыгралась на львовском "Рухе" (4:0).

"Брага" же напротив – набрала ход, выиграв четыре матча подряд и пропустив при этом всего один мяч. Пострадал в Португалии в том числе и греческий АЕК (0:3). На внутренней арене команда традиционно уступает "большому трио" – "Бенфике", "Порту" и "Спортингу", хотя в прошлом сезоне смогла вырвать "бронзу" в борьбе со "Спортингом".

Прогнозы. Неудивительно, что фаворитом букмекерские конторы нынче считают "Брагу" с коэффициентом на победу 1.80. Хотя в августе 2018 года соперники дважды сыграли вничью (2:2 и 1:1), после которых дальше прошла украинская команда.

Но не нужно забывать, что в межсезонье "Заря" потеряла нескольких лидеров и теперь выглядит по-другому. На успех хозяев и ничью дают довольно высокие коэффициенты – 4.30 и 4.00. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самым вероятным счетом является 1:2 (коэф. – 8.40).

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Судьи. Главный арбитр матча – 34-летний грузин Георгий Круашвили, которому пока что доверяют игры не самых авторитетных клубов. В прошлом году он судил встречу Юношеской лиги УЕФА, в которой "Шахтер" и хорватское "Динамо" сыграли 1:1. Делегат УЕФА в Запорожье – из Нидерландов, судейский наблюдатель – из Уэльса.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 1". Перед ним, в 19:00, начнет работу студия с экспертами на том же телеканале. Также встречу можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Смотрите, как "Брага" обыграла дома греческий АЕК:

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Вспомним, как "Заря" уступила "Лестеру" на выезде:

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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