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Видео голов "Ференцварош" – "Динамо" в Лиге чемпионов

28 октября, 22:35

Елена Павлова Елена Павлова

Голы и лучшие моменты второго поединка киевлян в группе против своего бывшего тренера - Реброва

Сегодня киевское "Динамо" проводит второй поединок на групповом этапе Лиги чемпионов против "Ференцвароша", которым руководит украинский тренер Сергей Ребров. На старте группового этапа обе команды проиграли и теперь нуждаются в очках. И "Динамо", которое открыло счет на 28-й минуте, сейчас ближе к победе – 2:0. Также мы ведем онлайн "Ференцварош" – "Динамо" с видео голов и лучших моментов встречи.

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Киевская команда открыла счет на 28-й минуте с пенальти после игры рукой украинского полузащитника "Ференцвароша" – Харатина. 11-метровый хладнокровно реализовал Цыганков.

До этого отличный голевой момент был у Караваева.

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Напомним, что в связи с положительными тестами на COVID-19 киевлянам в Будапеште не помогут голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Также напомним, что в лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич. Но вместе с тем в заявку на матч попали новички клуба Тудор Бэлуцэ и Клейтон. Правда, в стартовом составе их не оказалось. А место Бущана в воротах занял опытный 32-летний Денис Бойко.

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Отметим, что ранее Ребров заявил, что не хочет играть против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

А букмекеры считают киевлян фаворитами матча в Будапеште. Правда, отдают им совсем небольшое преимущество.

Смотрите, как "Динамо" уступило в первом туре Лиги чемпионов "Ювентусу"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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