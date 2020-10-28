"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мяча

Поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем" ждали с особым интересом. Ведь в Будапеште намечалась еще одна дуэль Мирчи Луческу и Сергея Реброва, который сейчас работает с чемпионом Венгрии. Киевляне сделали заявку на победу, когда повели 2:0, но, доигрывая матч в меньшинстве, позволили "фради" совершить камбек – 2:2.

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В Венгрию "Динамо" приехало без основного вратаря Бущана и защитника Миколенко, у которых нашли COVID-19. И поначалу это не особо отражалось на игре киевлян. Гости начали матч первым номером, оказывая давление на оборону "Ференцвароша". На 19-й минуте супермомент открыть счет не использовал Караваев, который расстреливал голкипера с близкого расстояния, но Дибуш отреагировал.

У "Ференцвароша" в стартовом составе вышли два украинских полузащитника – Александр Зубков и Игорь Харатин. И по иронии судьбы именно Харатин на 27-й минуте привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой в штрафной. А минуту спустя 11-метровый хладнокровно реализовал Цыганков. Виктор забил первый за четыре года гол киевлян в групповом этапе Лиги чемпионов.

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А еще до перерыва преимущество гостей удвоил Де Пена, воспользовавшись грубой ошибкой защитников "Ференцвароша" – 0:2. Это была уже громкая заявка на успех.

Карлос Де Пена / Фото: Reuters

Но в перерыве Ребров, видимо, серьезно поговорил со своими футболистами. И на второй тайм они вышли с совсем другим настроением. Венгры стали больше прессинговать и создавать моменты у ворот "Динамо". А вот киевляне, казалось, несколько расслабились, имея преимущество в два гола. И на 59-й минуте гости пропустили – Зубков вырезал зрячий пас на Нгуена, который переиграл Бойко.

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После этого мяча стадион в Будапеште запел, подгоняя футболистов "Ференцвароша". Игра стала более нервной, участились нарушения. Но "Динамо" старалось действовать спокойно и организованно. Пока на 86-й минуте Сидорчук не пошел прямой ногой в подкат под Ловренчича в центре поля. Судья показал капитану гостей вторую желтую карточку, а затем и красную. И на 90-й минуте хозяева сравняли счет – защитники "Динамо" забыли про Боли, который пробил Бойко.

Александр Зубков против Дениса Попова / Фото: Reuters

После второго тура "Динамо" с двумя очками занимает третье место в группе G вслед за "Барселоной" и "Ювентусом". "Ференцварош", который героически пробился сквозь квалификацию Лиги чемпионов, пока на последнем месте с одним баллом.

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Третий тур группового этапа в квартете G пройдет 4 ноября. "Динамо" отправится в Испанию к "Барселоне", а "Ференцварош" примет у себя "Ювентус" и каким-то чудом попытается еще набрать очки.

Смотрите, как "Динамо" стартовало на групповом этапе

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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