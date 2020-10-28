Ребров не хочет играть против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, как чувствует себя в день матча Лиги чемпионов против своей бывшей команды – киевского "Динамо". Сегодня в Будапеште украинский специалист сыграет против подопечных Мирчи Луческу во втором туре группового этапа. Мы ведем онлайн "Ференцварош" – "Динамо"с видео голов и лучших моментов встречи, а также с яркими фото и комментариями.

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"Отличное настроение, хорошая погода. Я не хочу играть против киевского "Динамо", потому что это мой родной клуб, и мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших команд терял очки. Но таким был жребий. Мы должны играть, и я буду так же профессионально относиться к своим обязанностям, как и когда работал в Киеве", — сказал Ребров в эфире телеканала "1+1".

Сергей Ребров/Фото Ferencvárosi TC

Ребров подчеркнул, что сегодня будет лишь игра: "Мы говорим о футболе, а наверное сейчас самая большая проблема – это количество людей, заразившихся коронавирусом. Футбол помогает людям отвлечься от проблем".

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Ранее Ребров заявил, что для него очки в матче против "Динамо" – не главное. Также наставник "Ференцвароша" уверен, что Луческу найдет, кем заменить инфицированных коронавирусом игроков.

Интересно, что в качестве главного тренера "Динамо" Ребров восемь раз встречался с Мирчей Луческу, нынешним наставником киевлян, тогда руководившим "Шахтером". Три матча закончились победами Реброва, один – вничью и четыре – в пользу Луческу.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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