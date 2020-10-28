"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций противостояния команд Сергея Реброва и Мирчи Луческу - на ТВ и в интернете

Сегодня в Будапеште "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" Сергея Реброва поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч, обязательный к просмотру, будет показан на ТВ и в интернете. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Ференцварош" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте.

"ФЕРЕНЦВАРОШ" – "ДИНАМО": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч "Ференцварош" – "Динамо" в среду, 28 октября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 06:00, 16:00 и 01:45 на канале "Футбол 1", а также в 11:20 на "Футбол 2".

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Аналитики букмекерских контор называют "Динамо" небольшим фаворитом матча. На победу киевлян установлен коэффициент 2.32, на ничью – 3.35, на победу "Ференцвароша" – 3.30. Таким образом, вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" – 42%, ничья – 28%, выигрыш венгров – 30%. Наиболее же вероятными счетами поединка аналитики называют 1:1 или 1:0 в пользу киевлян.

Отметим, что "Ференцварош" является особенным соперником для "Динамо" по двум причинам. Во-первых, именно эту команду киевляне разгромили в 1975 году со счетом 3:0, выиграв первый в своей истории финал Кубка кубков.

Во-вторых, венгерскую команду возглавляет экс-коуч "Динамо" Сергей Ребров, который много лет блистал в Киеве как игрок, а затем успешно тренировал "бело-синих".

Мирча Луческу и Сергей Ребров / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт В тренде "Динамо" с удалением Шапаренко и голом Попова обыграло "Александрию" (видео)

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Интересно, что в качестве главного тренера "Динамо" Ребров восемь раз встречался с Мирчей Луческу, нынешним наставником киевлян, тогда руководившим "Шахтером". Три матча закончились победами Реброва, один – вничью и четыре – в пользу Луческу.

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