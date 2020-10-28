"Ференцварошу" нужно держать Супрягу у "Динамо": прогноз на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 28 октября, во втором туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с венгерским "Ференцварошем". Поединок состоится в Будапеште, на стадионе "Групама Арена". Начало в 22:00 по киевскому времени. На старте группового этапа обе команды проиграли и теперь нуждаются в очках. "Ференцварош" – "Динамо" онлайн-трансляция с видео голов и лучших моментов встречи, а также с яркими фото и комментариями уже идет на нашем сайте.

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Аналитики букмекерских контор называют "Динамо" небольшим фаворитом матча, несмотря на его гостевой статус. На победу киевлян установлен коэффициент 2.32, на ничью – 3.35, на победу "Ференцвароша" – 3.30. Таким образом, вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" – 42%, ничья – 28%, успех венгров – 30%.

Владислав Супряга / Фото: Reuters

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Самый вероятный счет поединка – 1:1 – 5.80. Также популярна ставка на минимальный выигрыш киевлян – 1:0. Коэффициент на такой исход – 7.00. Самый опасный в составе "Ференцвароша" – ивуариец Франк Боли – 3.25 на его гол в течение матча. В "Динамо" венграм больше всего стоит опасаться Владислава Супрягу – 2.70.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo В тренде "Динамо" с удалением Шапаренко и голом Попова обыграло "Александрию" (видео)

Мы также давали прогноз на матч "Ференцварош" – "Динамо" от футбольного комментатора. Круторогов сказал, кто в этом поединке не проиграет.

Отметим, что ранее Ребров заявил, что не хочет играть против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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