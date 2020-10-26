Українська
$ 28,29
33,55

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Два основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом и не сыграют с "Ференцварошем"

26 октября, 14:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко не летят с командой в Венгрию

Неприятное известие получили сегодня в лагере киевского "Динамо". Положительные результаты теста на коронавирус получили два футболиста и один тренер команды. Таким образом, на матч Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" вице-чемпион Украины отправится без трех членов делегации.

Реклама

Об этом сообщил сайт mega-ratings.

В субботу "Динамо" обыграло "Александрию" с удалением Шапаренко и голом Попова.

Накануне "Динамо" прошло обязательное тестирование на коронавирус, и в понедельник стали известны его результаты. К сожалению, заразившимися оказались основной вратарь "бело-голубых" Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулыба. Бущан и Миколенко являются основными не только в клубе, но и в сборной Украины.

Читайте также о том, что "Шахтер", "Динамо" и судья Романов отметили юбилеи в чемпионате Украины.

В тренде
"Динамо" с удалением Шапаренко и голом Попова обыграло "Александрию" (видео)
Реклама

Официальный сайт "Динамо" пока не дал информацию о тестах на коронавирус перед поединком Лиги чемпионов. С "Ференцварошем" киевляне сыграют в Будапеште в среду, начало матча в 22:00.

Смотрите, как Миколенко забивал за "Динамо" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Реклама

тест футбол Лига чемпионов коронавирус Ференцварош Георгий Бущан Виталий Миколенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Реал" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Новичок
Новичок "Динамо" выбыл на полгодаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять