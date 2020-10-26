Два основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом и не сыграют с "Ференцварошем"

Вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко не летят с командой в Венгрию

Неприятное известие получили сегодня в лагере киевского "Динамо". Положительные результаты теста на коронавирус получили два футболиста и один тренер команды. Таким образом, на матч Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" вице-чемпион Украины отправится без трех членов делегации.

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Об этом сообщил сайт mega-ratings.

В субботу "Динамо" обыграло "Александрию" с удалением Шапаренко и голом Попова.

Накануне "Динамо" прошло обязательное тестирование на коронавирус, и в понедельник стали известны его результаты. К сожалению, заразившимися оказались основной вратарь "бело-голубых" Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулыба. Бущан и Миколенко являются основными не только в клубе, но и в сборной Украины.

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Официальный сайт "Динамо" пока не дал информацию о тестах на коронавирус перед поединком Лиги чемпионов. С "Ференцварошем" киевляне сыграют в Будапеште в среду, начало матча в 22:00.

Смотрите, как Миколенко забивал за "Динамо" в Лиге Европы:

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