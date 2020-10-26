"Шахтер", "Динамо" и судья Романов отметили юбилеи в чемпионате Украины

"Горняки" отстают от киевлян на четыре очка и занимают третье место в УПЛ

Вчера вечером завершился седьмой тур чемпионата Украины, после которого единоличным лидером турнира стало "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу взяли непростые три очка, хотя после матча "Динамо" – "Александрия" Шаран был в шоке от действий судьи.

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А вот "Шахтер" не смог переиграть "Ворсклу" и пока что отстает от полтавской команды на два очка. Интересно, что при этом "горняки" забили 1850-й мяч в истории украинских чемпионатов, однако прервали победную серию в дуэлях с "Ворсклой", которая длилась с апреля 2017 года и насчитывала 15 матчей. Также донецкая команда сыграла 70-й раз именно со счетом 1:1.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Главный судья поединка "Шахтер" – "Ворскла" Виталий Романов из Днепра 50-й раз в карьере показал игроку красную карточку. Причем, сделал это в своем сотом матче и стал третьим арбитром в истории, который не менее 50 раз удалял футболистов с поля.

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Накануне судья вернул команды из раздевалок, чтобы показать красную карточку.

Скромный успех "Динамо" во встрече с "Александрией" позволил ему выиграть 250-й "сухой" матч в чемпионатах страны. А в поединках с командой из Кировоградской области киевляне забили 60-й мяч.

Смотрите обзор субботнего матча "Шахтер" – "Ворскла":

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