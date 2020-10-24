После матча "Динамо" – "Александрия" Шаран был в шоке от действий судьи

Сегодняшние матчи чемпионата Украины дались нашим грандам непросто. В Киеве "Динамо" обыграло "Александрию" с первым удалением Шапаренко и ранним голом Попова. Однако наставник команды из Кировоградской области Владимир Шаран остался недоволен действиями судьи Максима Козыряцкого и похвалил своих подопечных.

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Его слова о рефери приводит сайт Tribuna:

"Я в шоке от Козыряцкого. Что он имеет против нашей команды? Какой-то зуб. Может, на меня. Хотя я его всегда поддерживал. После матча с "Олимпиком" (2:3) я промолчал про этого арбитра, но я такого судейства не видел, когда мы играли с "Динамо". Все – в одну сторону. Если бы не VAR, он бы и красную не дал. Не дал доиграть атаку, когда Гречишкин подавал уже в завершающей стадии: свистит, когда мяч висит в воздухе в штрафной".

Тренер рад, что молодежь смогла не сломаться психологически после гола и имела шансы сравнять счет:

"Когда молодые ребята выходят первый раз играть на таком стадионе против такой команды и пропускают на первой минуте – это психологический удар. Хорошо, что Панькив выручал в последующих моментах, потому что "Динамо" могло забить второй и третий. Но потом успокоились. С середины первого тайма заиграли спокойно в тот футбол, который мы хотели видеть. Знали, что в атаке будем выглядеть не так агрессивно, зная функциональное состояние наших игроков... Во втором тайме мы грамотно сыграли в защите, не дали сопернику практически ничего создать. А в конце так сложилось, что могли сравнять счет".

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Смотрите, как "Александрия" обыграла "Ингулец" в минувшие выходные:

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