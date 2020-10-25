В чемпионате Украины судья вернул команды из раздевалок, чтобы показать красную карточку (видео)

Подобного тому, что произошло в матче "Заря" - "Рух", в украинской Премьер-лиге еще не случалось

В воскресном матче седьмого тура УПЛ "Заря" – "Рух" (4:0) в Запорожье произошел беспрецедентный для украинского футбола случай. Судья Юрий Иванов уже дал свисток на перерыв и отправил команды в раздевалки на 15-минутный отдых, как вдруг попросил всех остаться на поле.

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Причиной стало грубое нарушение со стороны защитника "Руха" Романа Гагуна, который въехал шипами в ногу игроку "Зари" Виталию Вернидубу. Иванов показал нарушителю желтую карточку и с чистой совестью отправил футболистов отдыхать.

Однако арбитр VAR Виталий Романов, просмотрев в повторе этот момент у себя в кабинке, решил, что совесть Иванова не будет чистой, если наказание Гагуна ограничится "горчичником". Дескать, тут напрашивается удаление.

И Иванов, уже собственными глазами просмотрев эту ситуацию в повторе, согласился с видеоассистентом и желтую карточку, показанную футболисту "Руха" изначально, заменил на красную.

Видео удаления после свистка на перерыв

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"Браво, судья!" – в этот момент прозвучало от представителей "Зари"

"Желтая, но не красная", – настаивали, в свою очередь, в "Рухе"

Отметим, что за аналогичный фол накануне в поединке с "Александрией" был удален динамовец Шапаренко – и тоже после просмотра VAR.

Добавим, что до удаления "Рух" в матче с "Зарей" сохранял свои ворота в неприкосновенности. Но после красной карточки Гагуну пропустил от луганчан четыре мяча.

Напомним, что ранее впервые в истории футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка. Это случилось в поединке чемпионата Англии "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" (2:3).

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Смотрите, как после просмотра VAR был отменен гол в матче "Реал" – "Шахтер"

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