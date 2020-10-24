"Динамо" с удалением Шапаренко и голом Попова обыграло "Александрию" (видео)

Эта победа вывела киевлян на чистое первое место в чемпионате Украины

В матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу на НСК "Олимпийский" в субботу, 24 октября, "Динамо" обыграло "Александрию" 1:0 и теперь в хорошем настроении отправится в Будапешт на поединок Лиги чемпионов против "Ференцвароша" Сергея Реброва, который состоится в среду, 28 октября.

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Победу "Динамо" над "Александрией" принес дебютный в году гол Дениса Попова, который недавно восстановился после травмы. Чемпион мира среди молодежи-2019 забил уже на первой минуте встречи, а если точнее – на 50-й секунде, головой замкнув подачу с левого фланга в исполнении Виталия Миколенко.

Видео гола Дениса Попова

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Отметим, что на 89-й минуте матча с "Александрией" "Динамо" осталось в меньшинстве после того, как Николай Шапаренко, срывая контратаку гостей, прямой ногой "скосил" Дениса Безбородько. Судья сперва показал киевлянину желтую карточку, но после просмотра VAR сменил ее на красную, ставшую первой в карьере Николая. Однако воспользоваться численным преимуществом "Александрии" не удалось.

Победа над "Александрией" 1:0 позволила "Динамо" выйти на чистое первое место в чемпионате Украины, опередив "Ворсклу", сыгравшую в субботу 1:1 с "Шахтером" в центральном поединке седьмого тура УПЛ.

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Напомним, что посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 0:2, но достойно сражались с чемпионом Италии. То поражение стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

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