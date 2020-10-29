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"Заря" – "Брага": анонс и прогноз на матч Лиги Европы

29 октября, 13:26

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что "Заря" сегодня не проиграет

Сегодня единственный наш представитель в групповом этапе Лиги Европы "Заря" сыграет матч второго тура – против португальской "Браги". Поединок в Запорожье на "Славутич-Арене" начнется в 19:55. Матч "Заря" – "Брага" смотреть онлайн можно на нашем сайте – с видеоповторами и комментариями.

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Луганчане выглядели достойно в матче с "Лестером", но серия индивидуальных ошибок привела к трем пропущенным голам и поражению (0:3). После чего "Заря" сорвала злость на "Рухе" в чемпионате (4:0), покончив с четырехматчевой серией без побед, но идет на восьмом месте украинской Премьер-лиге.

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Результаты последних матчей
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ДинамоДинамоДин
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Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 13
Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: Н В Н Н В
3
Шахтер Шахтер Шах
7
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16
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8
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Забитые 16
Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: Н В Н В Н
4
КолосКолосКол
7
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Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: Н Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
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Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: В П Н В Н
6
МариупольМариупольМар
7
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2
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Забитые 6
Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: Н В П Н В
7
ЗаряЗаряЗар
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8
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Забитые 14
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
8
ОлимпикОлимпикОли
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АлександрияАлександрияАле
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Днепр-1Днепр-1Дне
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ИнгулецИнгулецИнг
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ЛьвовЛьвовЛьв
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Пропущеные 20
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Результаты последних матчей: П П Н П П

Из потерь у них только Заури Махарадзе. Абу Ханна возвращается в основную группу. А Жуниньо на время покинул Украину из-за решения вопросов по визе. Луганская команда только дважды в истории побеждала в основном раунде Лиги Европы – в 2017 году "Атлетик" на выезде и "Герту" во Львове.

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"Брага" же в стартовом туре Лиги Европы уверенно обыграла АЕК (3:0), а после справилась на выезде с "Виторией Гимараеш", несмотря на два удаления. У них актуальна серия из четырех побед, за этот период они пропустили лишь один мяч.

В данный момент команда Карлуша Карвахаля идет на четвертом месте португальской лиги с отставанием от лидера лишь в три очка. Феерит в их составе бразилец Галеано, на счету которого 2 гола и 2 ассиста в чемпионате, а у Паулиньо гол+пас в Лиге Европы.

ПРОГНОЗ. Хочется надеяться, что команда Виктора Скрипника способна побороться за выход в следующий раунд Лиги Европы. Для этого, конечно же, нужно бороться за максимум очков в матче с "Брагой". Думаю, "Заря" не проиграет.

"Заря" – "Брага"
Лига Европы, 29 октября, четверг, в 19:55, Футбол 1, OLL.TV

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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прогноз анонс Лига Европы Заря Луганск Брага Португалия

Источник: Сегодня|Спорт

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