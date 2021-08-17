За копейки! Роналду может стать партнером Зинченко

Агент Криштиану Роналду предложил приобрести футболиста Манчестер Сити – английский гранд может заполучить знаменитого португальца за сущие гроши

Зинченко и Роналду могут стать партнерами / Фото: Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии, но не в своем бывшем клубе Манчестер Юнайтед, куда его сватали ранее, а в Манчестер Сити – вместе с Александром Зинченко.

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Как сообщает Corriere dello Sport, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш уже предложил услуги своего клиента "горожанам".

Роналду vs Зинченко / Фото: Getty Images

Ювентус готов продать Роналду за очень скромную сумму – 30 млн евро, при этом туринцы сэкономят на выплате зарплаты Криштиану, который связан с ними контрактом до следующего лета.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир чемпионата Италии / Фото: Reuters

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Вместе с тем испанские СМИ настаивают, что для Криштиану приоритетным вариантом является возвращение в Реал. Однако мадридский клуб куда больше заинтересован в приобретении Килиана Мбаппе, а не Роналду.

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Напомним, Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за Ювентус во всех турнирах и забил 36 мячей, после чего стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

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