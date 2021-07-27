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Сестру Роналду забрали в больницу с коронавирусом. А она считала вирус обманом

Елена Павлова Елена Павлова
27 июля, 23:03
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Родственница известного футболиста болеет COVID-19 уже вторую неделю, но в пятницу ей стало хуже и срочно потребовалась госпитализация
Криштиану Роналду и Катя Авейру
Криштиану Роналду и Катя Авейру / Фото: Instagram

Сестра нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, Катя Авейру, рассказала о заражении и госпитализации. Ранее Роналду определился с клубом и уведомил о своем решении Ювентус.

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"Я болею с 17 июля, была в изоляции дома и чувствовала себя очень хорошо. Симптомы почти не проявлялись. К сожалению, с прошлой пятницы мне стало хуже. У меня началась пневмония в результате проклятого вируса, короче, меня положили в больницу.

Сейчас я, соблюдая все правила, выздоравливаю, слава богу", — написала Авейру в Instagram

А ведь осенью сестра Роналду назвала коронавирус обманом после заражения футболиста накануне матча сборной.

Отметим, что сестра знаменитого футболиста известна как исполнительница поп-баллад, хотя в последние годы занялась и бизнесом. На заре своей карьеры она даже брала себе псевдоним Роналда, но позже отказалась от него.

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