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"Хватит дурачить мир": сестра Роналду назвала коронавирус обманом после заражения футболиста

14 октября, 18:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Катя Авейру считает коронавирус самым большим мошенничеством в ее жизни

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Катя Авейру отреагировала на положительный тест португальского футболиста и назвала коронавирус обманом. Девушка считает, что Роналду откроет людям глаза на ситуацию с пандемией.

"Если Криштиану Роналду разбудит мир, я скажу, что он действительно послан Богом. Спасибо! Я верю, что сегодня тысячи людей, которые так сильно верили в эту пандемию, в тесты и меры предосторожности, все поймут, как и я... Это самое крупное мошенничество, которое я видела в своей жизни. Фраза, которую я сегодня прочитала и которой аплодировала стоя: "Хватит дурачить мир". Откройте глаза, пожалуйста", – написала Катя в Instagram.

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Кстати, сам Роналду не верит, что у него коронавирус. Он сдал еще один тест. Криштиану решил провериться в альтернативной лаборатории. Результат тестирования пока не ясен.

Ранее мы рассказывали, что перед матчами сборных Роналду нарушил карантин в "Ювентусе". Туринскую команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

Смотрите обзор последнего матча Роналду:

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футболист Криштиану Роналду коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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