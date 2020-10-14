Роналду не верит, что у него коронавирус. Он сдал еще один тест

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не верит, что у него коронавирус. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" сдал еще один тест – после двух кряду положительных и одного "неубедительного" – чтобы точно определиться, как ему быть.

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Напомним, накануне как о факте сообщалось, что у Роналду COVID-19, и он не приедет в Киев на матч Лиги чемпионов с "Динамо" 20 октября.

Однако, по словам старшей сестры Роналду Эльмы Авейру, Криштиану в растерянности от обнаружения у него коронавируса, так как он все эти дни находился "под замком" вместе со сборной Португалии. "Он захотел повторить тест. Криштиану сказал, что это невозможно, чтобы у него был коронавирус, потому что он не чувствует никаких симптомов", – цитирует сестру Роналду The Sun со ссылкой на Correio da Manha.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Как утверждает португальский журналист Руи Педро Браз, Роналду потребовал, чтобы новый тест у него взяли в другой лаборатории – не той, услугами которой пользуется федерация футбола Португалии. Результат тестирования пока не ясен.

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Тем не менее ожидается, что в скором времени Роналду отправится из Лиссабона у Турин, чтобы продолжить изоляцию там. Для этого, следуя протоколу, к отелю подгонят машину скорой помощи, на которой Криштиану доставят в аэропорт, а уже оттуда он на собственном самолете улетит в Италию.

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Ранее мы рассказывали, что перед матчами сборных Роналду нарушил карантин в "Ювентусе". Туринскую команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

Смотрите обзор последнего матча Роналду

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