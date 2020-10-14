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Роналду вернется на карантин в Италию, чтобы быть готовым к матчу с "Барселоной"

14 октября, 16:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

На Апеннинах менее жесткие правила карантина, чем в Португалии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в среду вечером вернется в Италию из Португалии на борту своего частного самолета, чтобы провести карантин в своем доме в Турине. Во вторник португальский футболист сдал положительный тест на коронавирус и теперь вынужден находиться на самоизоляции.

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По правилам Италии, карантин составляет 10 дней. Роналду гарантированно пропустит поединки против "Кротоне" в серии А и киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Однако может быть допущен к суперматчу против "Барселоны" 28 октября, если на тот момент уже будет иметь негативный результат теста, сообщает dailymail.co.uk.

Кстати, сам Роналду не верит, что у него коронавирус. Он сдал еще один тест. Криштиану решил провериться в альтернативной лаборатории. Результат тестирования пока не ясен.

Ранее мы рассказывали, что перед матчами сборных Роналду нарушил карантин в "Ювентусе". Туринскую команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

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Смотрите обзор последнего матча Роналду:

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Лига чемпионов Барселона Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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