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Роналду поругался с руководством и нарушил карантин в "Ювентусе"

9 октября, 17:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский футболист не захотел два дня сидеть в отеле, его примеру последовали другие игроки "Юве"

Криштиану Роналду со скандалом покинул расположение "Ювентуса" перед приездом в сборную Португалии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после обнаружения зараженных коронавирусом в туринском клубе всю команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

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В то же время, он на повышенных тонах разговаривал с руководством клуба на глазах у своих одноклубников, а затем самовольно отправился домой. Это вызвало недовольство у других игроков, которые также покинули отель вслед за Роналду.

Стоит отметить, что на тот момент Роналду и его партнеры сдали по два отрицательных теста, но правила местной федерации гласят, что снимать режим изоляции можно только после третьего негативного результата.

После этого Роналду отправился в расположение сборной Португалии, которая 7 октября провела товарищеский матч против Испании. 11 и 14 октября Португалия сыграет в Лиге наций против Франции и Швеции.

Кстати, вчера мы писали, что дом Роналду ограбили, когда в нем находились родные футболиста. Охранник забыл закрыть гараж, чем и воспользовался вор.

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Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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Криштиану Роналду Ювентус Турин сборная Португалии

Источник: Сегодня|Спорт

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