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Коронавирус убил бывшего чемпиона мира по боксу. Любимый боец президента умер в скорой

Елена Павлова Елена Павлова
3 июля, 23:05
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Бывший чемпион мира из ЮАР в первом полулегком весе 49-летний Лехлохоноло Ледваба не доехал даже до больницы. У любимого боксера Манделы осталось двое детей
Лехлохоноло Ледваба с чемпионским поясом
Лехлохоноло Ледваба с чемпионским поясом / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полулегком весе Лехлохоноло Ледваба (36-6-1, 23 КО) по прозвищу "Каменные руки" ушел из жизни в возрасте 49 лет. Ранее умер второй отец Лилии Подкопаевой, известный тренер по спортивной гимнастике Олег Васильевич Остапенко.

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Бывший боксер из ЮАР скончался от коронавируса по пути в больницу после недели болезни – сообщает Supersport. Трагедия произошла в пятницу вечером. В Йоханнесбурге у него осталась жена и двое детей.

Ледваба дебютировал в профессиональном боксе в 1990 году и спустя девять лет завладел вакантным титулом чемпиона IBF в первом полулегком весе, победив Джона Майкла Джорнсона. После этого африканец защитил титул пять раз, уступив его Мэнни Пакьяо после того, как филиппинец нокаутировал Лехлохоноло в 6-м раунде.

Ледваба завершил карьеру в 2006 году. Но он все равно оставался любимым боксером бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Ранее в страшной аварии погиб талантливый бегун, выигрывавший медали чемпионата мира.

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