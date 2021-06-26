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В страшной аварии погиб талантливый бегун, выигрывавший медали чемпионата мира

Елена Павлова Елена Павлова
26 июня, 16:42
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Катарский легкоатлет Абдалелах Харун, который специализировался на беге на 400 метров, трагически ушел из жизни 26 июня в возрасте 24 лет
Бегун Абдалелах Харун погиб в аварии/Фото World Athletics
Бегун Абдалелах Харун погиб в аварии/Фото World Athletics

Ушел из жизни бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике-2017 в беге на 400 метров катарец Абдалелах Харун. 26 июня он погиб в аварии. Талантливому спринтеру было всего 24 года. Ранее 21-летняя украинская рекордсменка погибла в ДТП.

Про гибель Харуна в своем Twitter сообщил World Athletics. В свою очередь издание Athletics Weekly уточнило, что катарский бегун погиб в страшной автомобильной катастрофе. Смерть легкоатлета подтверждает и НОК Катара.

Старший из пяти братьев и сестер Харун родился в Судане, где сначала увлекался боксом и футболом. Его спринтерский потенциал был замечен учителем, который посоветовал парню перебраться в легкую атлетику. Дядя Абдалелаха жил в Катаре, и тренер посоветовал Харуну выступать за эту за арабскую страну.

Харун совершил прорыв в 2015 году, когда он выиграл чемпионат Азии на 400 м в возрасте 18 лет и установил рекорд Азии среди молодежи до 20 лет – 44,27 секунды. Кроме "бронзы" ЧМ-2017 в активе Харуна имеется "серебро" мира-2016 в помещении. А в 2016 году он выиграл юниорское мировое первенство и участвовал в ОИ-2016 в Рио.

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В последнее время победитель этапов Бриллиантовой лиги проходил программу реабилитации после серьезной травмы бедра и готовился к квалификации на Олимпийские игры в Токио-2020.

Ранее мы писали, что российский бегун утонул после ультрамарафона на 1900 км.

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