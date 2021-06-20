20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

21-летняя украинская рекордсменка погибла в ДТП

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 16:16
Копировать ссылку
Молодая спортсменка установила рекорд Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере" и готовилась к новым свершениям в легкой атлетике
Екатерина Долган погибла в ДТП 19 июня
Екатерина Долган погибла в ДТП 19 июня / Фото: Facebook

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган погибла в ДТП на трассе Киев – Прилуки 19 июня. Подробности трагедии пока неизвестны.

Екатерина являлась рекордсменкой Национального реестра рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере", кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призеркой многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю – Бегущая за солнцем... Легкого бега тебе в Вечность, девочка..." – написала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Ранее мы писали, что игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области. Футболист украинской Премьер-лиги был невнимателен за рулем и попал в аварию возле пгт Гребенки Белоцерковского района. Суд обязал его выплатить штраф.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять