Российский бегун утонул после ультрамарафона на 1900 км: что произошло

Тело ультрамарафонца Владимира Попова достали из пруда в Мордовии, где 52-летний легкоатлет гостил у родных во время небольшого отпуска

Владимир Попов только что закончил забег на почти 1900 км/Фото kazan.kp.ru

Известный в России ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии во время отпуска. Ранее мы рассказывали про страшную смерть 21 бегуна во время марафона в Китае.

Попов приехал в гости к родным после очередного забега, преодолев дистанцию от Москвы до Грозного (1858 км) за 20 дней. Вечером 28 мая, по сведениям очевидцев, он переплывал пруд вблизи села Мордовская Поляна, однако, не доплыв до середины водоема, неожиданно скрылся под водой – сообщают Известия Мордовии.

На территории Закарпатской области уже утонуло 37 человек. Фото: zhzh.info

Найти тело погибшего спортсмена удалось только на следующий день после прибытия на место происшествия водолазов. Погибшим, как и ожидалось, оказался 52-летний житель Москвы Владимир Попов.

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В списке ультрамарафонов Владимира числятся пробег на 500 километров из Москвы в Мордовию, марафон на 750 километров Москва – Санкт-Петербург, а также Москва – Казань на 1 000 километров.

Ранее мы рассказывали, что пастух спас шестерых участников марафона смерти в Китае.