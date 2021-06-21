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Человек- молния стал отцом близнецов: подруга родила Болту двоих сыновей

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 июня, 16:44
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Рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров Усейн Болт сообщил о пополнении в семье – мальчиков назвали Сейнт Лео и Тандер
У Болта уже трое детей
У Болта уже трое детей / Фото: Instagram

Лучший спринтер мира, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт сообщил о пополнении в семье. 34-летний Человек-молния, как еще называют спортсмена, стал отцом близнецов.

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Легкоатлет в Instagram опубликовал фотографию со подругой Каси Беннетт, дочерью Олимпией Лайтнинг, которая родилась в мае прошлого года, и двумя новорожденными сыновьями. Мальчиков назвали Сейнт Лео и Тандер.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Спортивную карьеру ямаец завершил в 2017 году. За скорость и характерное празднование побед Болт получил прозвище Человек-молния.

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Смотрите рекорд Болта на стометровке:

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И
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О
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4
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1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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