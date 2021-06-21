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Людина-блискавка стала батьком близнюків: подруга народила Болту двох синів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 червня, 16:44
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Рекордсмен світу в бігу на 100 і 200 метрів Усейн Болт повідомив про поповнення в родині – хлопчиків назвали Сейнт Лео і Тандер
У Болта вже троє дітей
У Болта вже троє дітей / Фото: Instagram

Кращий спринтер світу, восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт повідомив про поповнення в родині. Людина-блискавка, як ще називають 34-річного спортсмена, став батьком близнюків.

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Легкоатлет в Instagram опублікував фотографію зі подругою Кас Беннетт, дочкою Олімпією Лайтнінг, яка народилася у травні минулого року, і двома новонародженими синами. Хлопчиків назвали Сейнт Лео і Тандер.

Болт – восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу в бігу на короткі дистанції. Він єдиний спортсмен, якому вдалося перемогти на дистанціях 100 м і 200 м на трьох Олімпіадах поспіль (в Пекіні, Лондоні і Ріо-де-Жанейро), також на його рахунку діючі рекорди світу в бігу на 100 м (9,58 секунди) і 200 м (19,19). Спортивну кар'єру ямаєць завершив у 2017 році. За швидкість і характерне святкування перемог Болт отримав прізвисько Людина-блискавка.

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Дивіться рекорд Болта на стометрівці:

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#
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О
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6
2
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3
3
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2
1:1
3
4
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2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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Понеділок, 21 червня
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