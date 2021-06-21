Людина-блискавка стала батьком близнюків: подруга народила Болту двох синів

Рекордсмен світу в бігу на 100 і 200 метрів Усейн Болт повідомив про поповнення в родині – хлопчиків назвали Сейнт Лео і Тандер

У Болта вже троє дітей / Фото: Instagram

Кращий спринтер світу, восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт повідомив про поповнення в родині. Людина-блискавка, як ще називають 34-річного спортсмена, став батьком близнюків.

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Легкоатлет в Instagram опублікував фотографію зі подругою Кас Беннетт, дочкою Олімпією Лайтнінг, яка народилася у травні минулого року, і двома новонародженими синами. Хлопчиків назвали Сейнт Лео і Тандер.

Болт – восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу в бігу на короткі дистанції. Він єдиний спортсмен, якому вдалося перемогти на дистанціях 100 м і 200 м на трьох Олімпіадах поспіль (в Пекіні, Лондоні і Ріо-де-Жанейро), також на його рахунку діючі рекорди світу в бігу на 100 м (9,58 секунди) і 200 м (19,19). Спортивну кар'єру ямаєць завершив у 2017 році. За швидкість і характерне святкування перемог Болт отримав прізвисько Людина-блискавка.

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Дивіться рекорд Болта на стометрівці: