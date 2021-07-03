Коронавірус вбив колишнього чемпіона світу з боксу. Улюблений боєць президента помер у швидкій

Колишній чемпіон світу з ПАР в першій напівлегкій вазі 49-річний Лехлохоноло Ледваба не доїхали навіть до лікарні. У улюбленого боксера Мандели залишилося двоє дітей

Лехлохоноло Ледваба з чемпіонським поясом / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу в першій напівлегкій вазі Лехлохоноло Ледваба (36-6-1, 23 КО) на прізвисько "Кам'яні руки" пішов з життя у віці 49 років. Раніше помер хлопчик закінчив школу Лілії Подкопаєвої, відомий тренер зі спортивної гімнастики Олег Васильович Остапенко.

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Колишній боксер з ПАР помер від коронавируса по дорозі в лікарню після тижня хвороби – повідомляє Supersport. Трагедія сталася в п'ятницю ввечері. У Йоганнесбурзі у нього залишилася дружина і двоє дітей.

Ледваба дебютував в професійному боксі у 1990 році і через дев'ять років заволодів вакантним титулом чемпіона IBF в першій напівлегкій вазі, перемігши Джона Майкла Джорнсона. Після цього африканець захистив титул п'ять разів, поступившись ним Менні Пакьяо після того, як філіппінець нокаутував Лехлохоноло в 6-му раунді.

Ледваба завершив кар'єру в 2006 році. Але він все одно залишався улюбленим боксером колишнього президента ПАР Нельсона Мандели.

Раніше в страшній аварії загинув талановитий бігун, вигравав медалі чемпіонату світу.