За копійки! Роналду може стати партнером Зінченка

Агент Кріштіану Роналду запропонував придбати футболіста Манчестер Сіті – англійський гранд може дістати знаменитого португальця майже безкоштовно

Зінченко і Роналду можуть стати партнерами / Фото: Getty Images

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в Англії, але не в своєму колишньому клубі Манчестер Юнайтед, куди його сватали раніше, а в Манчестер Сіті – разом з Олександром Зінченком.

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Як повідомляє Corriere dello Sport, агент 36-річного португальця Жорже Мендеш вже запропонував послуги свого клієнта "містянам".

Роналду vs Украина / Фото: Getty Images

Ювентус готовий продати Роналду за дуже скромну суму – 30 млн євро, при цьому туринці заощадять на виплаті зарплати Кріштіану, який пов'язаний з ними контрактом до наступного літа.

Кріштіану Роналду – кращий бомбардир чемпіонату Італії / Фото: Reuters

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Разом з тим іспанські ЗМІ наполягають, що для Кріштіану пріоритетним варіантом є повернення до Реала. Однак мадридський клуб більше зацікавлений в придбанні Киліана Мбаппе, а не Роналду.

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Нагадаємо, Роналду в минулому сезоні провів 44 матчі за Ювентус у всіх турнірах і забив 36 м'ячів, після чого став найкращим бомбардиром Євро-2020.

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