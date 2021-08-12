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Трансферная бомба от ПСЖ: Криштиану следующий в очереди

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 августа, 13:47
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Звездный португалец следующим летом может присоединиться к Лионелю Месси в ПСЖ. Президент парижан мечтает создать атакующее трио Месси – Роналду – Неймар
Криштиану Роналду и Лионель Месси могут оказаться в одной команде
Криштиану Роналду и Лионель Месси могут оказаться в одной команде / Фото: Reuters

Французский гранд ПСЖ собирается сделать невозможное: воссоединить в одной команде двух звезд мирового футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси! Как сообщает AS, нападающий Ювентуса будущим летом может перейти в парижский клуб.

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Президент ПСЖ, катарский миллиардер Нассер Аль-Хелаифи, давно мечтает создать атакующее трио: Месси, Роналду и Неймар. Аргентинец уже игрок парижского клуба, осталось заполучить португальца.

Мечта президента ПСЖ: Роналду, Месси и Неймар
Мечта президента ПСЖ: Роналду, Месси и Неймар

Причем Криштиану им достанется совершенно бесплатно, ведь летом 2022 года у него заканчивается контракт с Ювентусом, а продлевать его туринцы не собираются.

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Этим летом французский клуб уже подписал в качестве свободных агентов титулованных футболистов: Джорджиньо Вейнальдума, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Лионеля Месси. Следующий в очереди гламурный португалец.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир чемпионата Италии
Криштиану Роналду – лучший бомбардир чемпионата Италии / Фото: Reuters

Роналду может заменить в составе парижан Килиана Мбаппе, который после окончания контракта летом следующего года собирается покинуть ПСЖ.

/ Фото: AFP

Предполагается, что 36-летнему португальцу будет предложен контракт на два года с ПСЖ.

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Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ
Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал игроком Пари-Сен-Жермена и по контракту будет получать 41 млн евро в год.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
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