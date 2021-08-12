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Заря --
Минай --
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Черноморец --
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У Месси убойнее зарплата, чем вы думали! Появились новые цифры

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 августа, 10:59
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Данные, опубликованные сегодня французскими медиа, существенно отличаются от тех, которые звучали ранее. Лионель уже получил огромные деньги, а получит еще больше
Лионель Месси в ПСЖ
Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

Стали известны новые подробности контракта Лионеля Месси с ПСЖ, подписанного на два года с возможностью продления еще на один.

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Ранее инсайдер Фабрицио Романо утвержал, что Месси будет получать в ПСЖ 35 млн евро в год.

Однако оказалось, что зарплата 34-летнего аргентинца выше. По данным Le Parisien, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" за год выступлений в ПСЖ будет получать 41 млн евро чистыми.

Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.

Итого, 122 млн евро за два года. И это – не считая премии, если Лео выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ или возьмет еще один "Золотой мяч".

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Как сообщает Le Parisien, Месси будет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции, обойдя одноклубника Неймара с его годовым окладом в 36,8 млн евро.

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Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".

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Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной
Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

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Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
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Мариуполь
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Львов
3
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1
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Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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