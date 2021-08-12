У Месси убойнее зарплата, чем вы думали! Появились новые цифры

Данные, опубликованные сегодня французскими медиа, существенно отличаются от тех, которые звучали ранее. Лионель уже получил огромные деньги, а получит еще больше

Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

Стали известны новые подробности контракта Лионеля Месси с ПСЖ, подписанного на два года с возможностью продления еще на один.

Реклама

Ранее инсайдер Фабрицио Романо утвержал, что Месси будет получать в ПСЖ 35 млн евро в год.

Однако оказалось, что зарплата 34-летнего аргентинца выше. По данным Le Parisien, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" за год выступлений в ПСЖ будет получать 41 млн евро чистыми.

Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.

Итого, 122 млн евро за два года. И это – не считая премии, если Лео выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ или возьмет еще один "Золотой мяч".

Реклама

Как сообщает Le Parisien, Месси будет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции, обойдя одноклубника Неймара с его годовым окладом в 36,8 млн евро.

Реклама

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".

Реклама