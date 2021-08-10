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Это случилось! Первые фото Месси в футболке ПСЖ

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 августа, 23:45
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Пари Сен-Жермен официально объявил о трансфере аргентинского нападающего Лионеля Месси. Звездный футболист достался команде бесплатно, так как являлся свободным агентом
Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ
Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ

Как ранее и сообщалось, стороны заключили двухлетнее соглашение – до лета 2023 года.

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"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям.

Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для Клуба и для болельщиков.

Я не могу дождаться, чтобы ступить на поле "Парк де Пренс", – прокомментировал контракт Месси клубному сайту.

Во французском клубе Месси будет выступать под непривычным для себя 30-м номером!

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Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

  • 35 млн евро – в год
  • 2,9 миллиона евро – в месяц
  • 675 тысяч евро – в неделю
  • 95 890 евро – в день
  • 67 евро – в минуту
  • 1,1 евро – в секунду

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ПСЖ анонсировал приход Месси крутым видео

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Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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19:30
Воскресенье, 22 августа
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21:30
Понедельник, 23 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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