Це сталося! Перші фото Мессі у футболці ПСЖ

Парі Сен-Жермен офіційно оголосив про трансфер аргентинського нападаючого Ліонеля Мессі. Зоряний футболіст дістався команді безкоштовно, так як був вільним агентом

Ліонель Мессі став гравцем ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ

Як раніше і повідомлялося, сторони уклали дворічну угоду – до літа 2023 року.

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"Я з нетерпінням чекаю початку нового розділу моєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям.

Я знаю, наскільки тут талановиті гравці і персонал. Я сповнений рішучості побудувати разом з ними щось відмінне для клубу і для вболівальників.

Я не можу дочекатися, щоб ступити на поле "Парк де Пренс", – прокоментував контракт Мессі клубному сайту.

У французькому клубі Мессі виступатиме під незвичним для себе 30-м номером!

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Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро в рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж в два рази менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро в рік.

СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ