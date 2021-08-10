Евро в секунду! Озвучена зарплата Месси в ПСЖ

Выступая за Пари Сен-Жермен, легендарный аргентинец Лионель Месси будет получать в два раза меньше, чем до этого было у него в Барселоне

Месси в форме ПСЖ / Фото: France Football

Стали известны условия, на которых Лионель Месси будет выступать за ПСЖ.

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Как сообщил у себя в Twitter инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

35 млн евро – в год

2,9 миллиона евро – в месяц

675 тысяч евро – в неделю

95 890 евро – в день

67 евро – в минуту

1,1 евро – в секунду

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Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".