Месси расплакался во время прощания с Барселоной: "Я не был готов к этому"

Нападающий Лионель Месси не сдержал эмоций во время прощальной пресс конференции в Барселоне Аргентинец покидает родную команду спустя 21 год

Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

Контракт между Барселоной и Месси подошел к концу 1 июля. Футболист не сомневался, что с легкостью продлит контракт, но каталонцы столкнулись с финансовыми проблемами.

Кризис в Барселоне не позволил команде подписать новый контракт с Месси, несмотря на то, что футболист был готов на существенное снижение зарплаты.

"Не знаю, смогу ли я говорить. В эти дни я много думал о том, что сказать. Правда в том, что ничего не вышло, я был подавлен. После стольких лет, после жизни, прожитой здесь, мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле", – сказал Месси и расплакался.

Футболист признался, что в прошлом году всерьез хотел покинуть команду, когда у него был конфликт с бывшим президентом каталонцев, но сейчас он хотел продолжать играть за Барселону.

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.