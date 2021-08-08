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Месси расплакался во время прощания с Барселоной: "Я не был готов к этому"

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 15:23
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Нападающий Лионель Месси не сдержал эмоций во время прощальной пресс конференции в Барселоне Аргентинец покидает родную команду спустя 21 год
Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной
Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

Контракт между Барселоной и Месси подошел к концу 1 июля. Футболист не сомневался, что с легкостью продлит контракт, но каталонцы столкнулись с финансовыми проблемами.

Кризис в Барселоне не позволил команде подписать новый контракт с Месси, несмотря на то, что футболист был готов на существенное снижение зарплаты.

"Не знаю, смогу ли я говорить. В эти дни я много думал о том, что сказать. Правда в том, что ничего не вышло, я был подавлен.

После стольких лет, после жизни, прожитой здесь, мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле", – сказал Месси и расплакался.

Футболист признался, что в прошлом году всерьез хотел покинуть команду, когда у него был конфликт с бывшим президентом каталонцев, но сейчас он хотел продолжать играть за Барселону.

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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