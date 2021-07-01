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Месси больше не игрок Барселоны: такое случилось впервые за 21 год

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 июля, 07:42
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Контракт легендарного аргентинца с испанским грандом завершился в последний день июня, а новый пока не подписан. Стороны близки к соглашению
У Лионеля Месси завершился контракт с Барселоной
У Лионеля Месси завершился контракт с Барселоной / Фото: Reuters

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси – больше не игрок Барселоны. С 00:01 сегодняшнего дня аргентинец – свободный агент, его контракт истек с завершением первого месяца лета. А новый пока не подписан, хотя стороны очень близки к этому.

Формально Месси стал свободным агентом и может перейти в любой клуб без платы за трансфер. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее Месси и Барселона договорились о подписании нового контракта до 2023 года, однако о продлении сотрудничества официально пока не объявили. В начале июня сообщалось, что сторонам осталось уладить только мелкие детали соглашения.

Лионель Месси в структуре Барселоны с 2000 года. За первую команду он дебютировал в 2003 году. В прошлом сезоне забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах чемпионата Испании.

Сейчас Месси находится в Бразилии, где выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

Лионель Месси на Кубке Америки 2021 в Бразилии
Лионель Месси на Кубке Америки 2021 в Бразилии / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Месси может прочно связать свою жизнь с Барселоной. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта предложил Лионелю не только продлить контракт на два года, но и затем в течение трех лет быть представителем испанского гранда в США.

Напомним, Лео давно собирается поехать в MLS после завершения карьеры в Европе. А после этого Месси на пять лет может занять одну из руководящих должностей в Барсе.

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