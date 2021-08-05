Месси – безработный. Барселона официально объявила о расставании с легендой футбола

34-летний аргентинский нападающий официально стал свободным агентом и достанется своему новому клубу бесплатно

Месси покинул "Барселону". Фото Reuters

Каталонская Барселона на своем официальном сайте объявила о расставании с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

34-летний футболист покинул испанский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта. Клуб не смог заключить новое соглашение с Лионелем из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Гризманн и Месси, Барселона / Фото: Reuters

"Несмотря на то, что ФК Барселона и Лионель Месси достигли соглашения подписать новый контракт и были намерены сделать это сегодня, этого не случится из-за препятствий финансового и структурного характера (регламент чемпионата Испании по футболу)", – говорится на сайте клуба.

Напомним, Месси дебютировал за основную команду Барселоны 16 ноября 2003 года в товарищеской игре против Порту. На протяжении всей карьеры Лионель защищал цвета каталонцев.

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Pablo Morano

С Барселоной Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.