Мессі розплакався під час прощання з Барселоною: "Я не був готовий до цього"

Нападник Ліонель Мессі не стримав емоцій під час прощальної прес конференції в Барселоні Аргентинець залишає рідну команду через 21 рік

Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною / Фото: Reuters

Контракт між Барселоною і Мессі підійшов до кінця 1 липня. Футболіст не сумнівався, що з легкістю продовжить контракт, але каталонці зіткнулися з фінансовими проблемами.

Криза в Барселоні не дозволила команді підписати новий контракт з Мессі, незважаючи на те, що футболіст був готовий на істотне зниження зарплати.

"Не знаю, чи зможу я говорити. У ці дні я багато думав про те, що сказати. Правда в тому, що нічого не вийшло, я був пригнічений. Після стількох років, після життя, прожитого тут, мені дуже складно йти. Я не був готовий до цього. Не вірю в те, що це відбувається насправді", – сказав Мессі і розплакався.

Футболіст зізнався, що в минулому році всерйоз хотів покинути команду, коли у нього був конфлікт з колишнім президентом каталонців, але зараз він хотів продовжувати грати за Барселону.

У складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.