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Євро за секунду! Озвучена зарплата Мессі в ПСЖ

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 серпня, 14:58
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Виступаючи за Парі Сен-Жермен, легендарний аргентинець Ліонель Мессі отримуватиме вдвічі менше, ніж до цього було у нього в Барселоні
Мессі у формі ПСЖ
Мессі у формі ПСЖ / Фото: France Football

Стали відомі умови, на яких Ліонель Мессі виступатиме за ПСЖ.

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Як повідомив у себе в Twitter інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили контракт строком на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.

Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж вдвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

СКІЛЬКИ ОТРИМУВАТИМЕ МЕССІ В ПСЖ

  • 35 млн євро – за рік
  • 2,9 мільйона євро – за місяць
  • 675 тисяч євро – за тиждень
  • 95 890 євро – за день
  • 67 євро – за хвилину
  • 1,1 євро – за секунду

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Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною
Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною / Фото: Reuters

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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