Барса знову покликала Мессі, Лео вже тримає перо над іншим контрактом

Барселона зробила останню спробу продовжити контракт з аргентинським нападником Ліонелем Мессі, про розставання з яким оголосила 5 серпня.
За даними Mundo Deportivo, генеральний директор каталонців Ферран Ревертер провів переговори з футболістом і зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.
Однак Барса запізнилася.
Як повідомляє L'Équipe, Мессі вже прибув на острів Ібіца для укладення контракту з французьким Парі-Сен-Жермен. Там він зустрінеться з представниками ПСЖ для завершення угоди.
Символічно, що саме на Ібіці свого часу президент паризького клубу умовив Неймара на перехід до ПСЖ.
Підтверджує прийдешній перехід 34-річного Мессі до ПСЖ і брат власника парижан Халіф бін Хамада Аль-Тані: "Подейкують про переговори між Мессі і іншими клубами. Це не правда. Все було вирішено давно. Ліонель на 100 відсотків гратиме в ПСЖ".
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Нагадаємо, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вписався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".