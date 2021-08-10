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Барса знову покликала Мессі, Лео вже тримає перо над іншим контрактом

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 серпня, 08:25
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Каталонський клуб зробив останню спробу утримати аргентинського генія, але вже найближчими годинами Ліонель має стати новачком Парі Сен-Жермен
Ліонель Мессі не продовжить контракт з Барселоною
Ліонель Мессі не продовжить контракт з Барселоною / Фото: Reuters

Барселона зробила останню спробу продовжити контракт з аргентинським нападником Ліонелем Мессі, про розставання з яким оголосила 5 серпня.

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За даними Mundo Deportivo, генеральний директор каталонців Ферран Ревертер провів переговори з футболістом і зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.

Однак Барса запізнилася.

Як повідомляє L'Équipe, Мессі вже прибув на острів Ібіца для укладення контракту з французьким Парі-Сен-Жермен. Там він зустрінеться з представниками ПСЖ для завершення угоди.

Символічно, що саме на Ібіці свого часу президент паризького клубу умовив Неймара на перехід до ПСЖ.

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Підтверджує прийдешній перехід 34-річного Мессі до ПСЖ і брат власника парижан Халіф бін Хамада Аль-Тані: "Подейкують про переговори між Мессі і іншими клубами. Це не правда. Все було вирішено давно. Ліонель на 100 відсотків гратиме в ПСЖ".

Читайте також: Неймар "десятку" не віддав: номер Мессі в ПСЖ

Нагадаємо, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вписався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".

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