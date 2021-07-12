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Лучшим бомбардиром Евро-2020 стал автогол. Почему приз получит Роналду, а не Шик

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 10:47
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Португальский форвард забил пять мячей, как и чех, но провел на поле меньше времени и сделал голевую передачу. От своих же мяч в ворота влетал 11 раз
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Очень необычный чемпионат Европы уже стал историей. В финале "Скуадра адзурра" добыла победу над родоначальниками футбола, а итальянцы поглумились над английской песней: "Он едет в Рим". Пришло время подводить его итоги.

В частности, лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. А вот приз лучшего бомбардира получит 36-летний Криштиану Роналду. Португалец забил пять мячей, причем, три из них – с пенальти. Он сделал по дублю в ворота сборных Венгрии и Франции, еще раз огорчил Германию. Смотрите, как Франция и Португалия выдали зрелищный матч с дублями Роналду и Бензема:

Также пять раз отличился чешский форвард Патрик Шик. Однако он провел на поле больше игрового времени и, в отличие от Роналду, голевыми пасами не запомнился. Поэтому приз достанется Криштиану. Игрок Байера дважды забил Шотландии, по разу Хорватии, Нидерландам и Дании. При этом он всего раз пробил с 11-метрового.

А вот шутка, которая начала гулять едва ли не с самого старта ЧЕ, таки стала реальностью: "Лучшим бомбардиром стал автогол". Сразу 11 (!) раз футболисты отправляли мяч в свои ворота. Это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Смотрите все автоголы группового этапа Евро-2020: парад восьми несчастий.

На стадии плей-офф авторами автоголов стали испанец Педри (в матче 1/8 финала с хорватами), швейцарец Денис Закария (в четвертьфинале с испанцами) и датчанин Симон Кьер (в полуфинале с англичанами). Вспомним, как сборная Англии со скандалом прошла Данию:

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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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