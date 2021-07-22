Моя королева: Криштиану Роналду показал совместное фото с невестой

Роналду и Родригес продолжают отдыхать на Майорке на собственной яхте. Но свободное время они проводят не только в море. Парочка выбралась на сушу, где сделала совместное фото.
Криштиану был одет в белый костюм с черной майкой, а Джорджина выбрала себе белое платье в сеточку с голубой сумочкой.
"Моя прекрасная королева", – подписал снимок Криштиану.
Джорджина опубликовала этот же снимок, но добавила к нему несколько фото с отдыха на яхте, где они вместе с друзьями играют в карты и наслаждаются сладостями.
А перед этим Джорджина Родригес загорала в купальнике на яхте. Бикини было настолько крохотным, что его даже было сложно заметить.
Перед этим невеста Роналду зажигала в Каннах в сексуальном платье из кожи, пока форвард загорал. Любимая Криштиану посетила Каннский фестиваль и показала себя на красной дорожке в эффектном наряде.