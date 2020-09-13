Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ярмоленко с опущенной головой: получил "горчичник", низкий балл и проиграл

13 сентября, 07:07

Олег Люлька Олег Люлька

"Вест Хэм" уступил на своем поле "Ньюкаслу" со счетом 0:2. Украинец вышел на замену и ничего хорошего не сделал

Андрей Ярмоленко неудачно стартовал в новом чемпионате Англии. В первом туре АПЛ его "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Ньюкаслу" 0:2, пропустив в начале и конце второго тайма. При этом сам Ярмоленко вышел на замену на 67-й минуте при счете 0:1, несколько раз бил по воротам, но поразить цель не сумел.

Реклама

Более того, на 71-й минуте Ярмоленко получил желтую карточку за грубый фол против французского полузащитника "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена, который, к слову, в свои 23 года уже имеет троих детей.

Портал WhoScored за матч "Вест Хэм" – "Ньюкасл" поставил Ярмоленко оценку 6,0. Из 14 игроков команды хозяев более низкие баллы получили только два футболиста – полузащитник Боуэн (5,8) и вратарь Фабиански (5,6). Поле украинец покидал с опущенной головой.

Читайте также: "Ливерпуль" дожал "Лидс" 4:3: видео голов матча-триллера

Реклама

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 0:2
Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87
"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85)
Предупреждения: Фредерикс, Ярмоленко – Манкильо, Хэйден

В тренде
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес. Фото – Reuters

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко зовут в Китай. Вингер сборной Украины стал трансферной целью клуба "Шаньдун Лунэн".

Если Ярмоленко согласится перейти из "Вест Хэма" в "Шаньдун Лунэн", то станет 10-м представителем Украины в чемпионате Китая. Первопроходцами в 2000-м году были Виктор Мороз и Сергей Нагорняк.

Реклама

Смотрите, как Ярмоленко забивал сборной Роналду

Все подробности в спецтеме Китай зовет Ярмоленко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Ньюкасл

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять