Ярмоленко с опущенной головой: получил "горчичник", низкий балл и проиграл

"Вест Хэм" уступил на своем поле "Ньюкаслу" со счетом 0:2. Украинец вышел на замену и ничего хорошего не сделал

Андрей Ярмоленко неудачно стартовал в новом чемпионате Англии. В первом туре АПЛ его "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Ньюкаслу" 0:2, пропустив в начале и конце второго тайма. При этом сам Ярмоленко вышел на замену на 67-й минуте при счете 0:1, несколько раз бил по воротам, но поразить цель не сумел.

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Более того, на 71-й минуте Ярмоленко получил желтую карточку за грубый фол против французского полузащитника "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена, который, к слову, в свои 23 года уже имеет троих детей.

Портал WhoScored за матч "Вест Хэм" – "Ньюкасл" поставил Ярмоленко оценку 6,0. Из 14 игроков команды хозяев более низкие баллы получили только два футболиста – полузащитник Боуэн (5,8) и вратарь Фабиански (5,6). Поле украинец покидал с опущенной головой.

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"Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 0:2

Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85)

Предупреждения: Фредерикс, Ярмоленко – Манкильо, Хэйден

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Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес. Фото – Reuters

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко зовут в Китай. Вингер сборной Украины стал трансферной целью клуба "Шаньдун Лунэн".

Если Ярмоленко согласится перейти из "Вест Хэма" в "Шаньдун Лунэн", то станет 10-м представителем Украины в чемпионате Китая. Первопроходцами в 2000-м году были Виктор Мороз и Сергей Нагорняк.

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