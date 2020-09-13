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Ярмоленко и Зинченко вступают в борьбу: прогноз, расписание и результаты 1-го тура чемпионата Англии

13 сентября, 23:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 1-го тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В эти дни в чемпионате Англии по футболу стартует новый сезон Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Украину в турнире представляют Александр Зинченко из "Манчестер Сити" и Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма". Кстати, как мы сообщали, в услугах Ярмоленко заинтересован клуб из Китая "Шаньдун Лунэн".

Правда, в эти дни Зинченко не сыграет, так как в августе его команда участвовала в еврокубках и имела мало времени для подготовки к новому сезону. Это же касается и другого клуба из Манчестера. Поэтому для них сезон начнется неделей позже.

Суббота, 12 сентября

14:30 "Фулхэм – Арсенал" – 0:3
Букмекеры: 5.50 – 4.00 – 1.62

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17:00 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – перенесен

17:00 "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" – 1:0
Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.25

17:00 "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" – перенесен

19:30 "Ливерпуль" – "Лидс" – 4:3
Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 9.00

22:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл Юнайтед" – 0:2
Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.80

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Воскресенье, 13 сентября

16:00 "Вест Бромвич" – "Лестер" – 0:3
Букмекеры: 3.70 – 3.60 – 2.00

18:30 "Тоттенхэм" – "Эвертон" – 0:1
Букмекеры: 1.85 – 3.60 – 4.33

Понедельник, 14 сентября

20:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.30

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22:15 "Брайтон" – "Челси"
Букмекеры: 5.00 – 4.10 – 1.65

Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Андрей Ярмоленко забивает за сборную Украины:

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расписание результаты чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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