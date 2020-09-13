Ярмоленко и Зинченко вступают в борьбу: прогноз, расписание и результаты 1-го тура чемпионата Англии

В эти дни в чемпионате Англии по футболу стартует новый сезон Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Украину в турнире представляют Александр Зинченко из "Манчестер Сити" и Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма". Кстати, как мы сообщали, в услугах Ярмоленко заинтересован клуб из Китая "Шаньдун Лунэн".
Правда, в эти дни Зинченко не сыграет, так как в августе его команда участвовала в еврокубках и имела мало времени для подготовки к новому сезону. Это же касается и другого клуба из Манчестера. Поэтому для них сезон начнется неделей позже.
Суббота, 12 сентября
14:30 "Фулхэм – Арсенал" – 0:3
Букмекеры: 5.50 – 4.00 – 1.62
17:00 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – перенесен
17:00 "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" – 1:0
Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.25
17:00 "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" – перенесен
19:30 "Ливерпуль" – "Лидс" – 4:3
Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 9.00
22:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл Юнайтед" – 0:2
Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.80
Воскресенье, 13 сентября
16:00 "Вест Бромвич" – "Лестер" – 0:3
Букмекеры: 3.70 – 3.60 – 2.00
18:30 "Тоттенхэм" – "Эвертон" – 0:1
Букмекеры: 1.85 – 3.60 – 4.33
Понедельник, 14 сентября
20:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.30
22:15 "Брайтон" – "Челси"
Букмекеры: 5.00 – 4.10 – 1.65
Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Андрей Ярмоленко забивает за сборную Украины:
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