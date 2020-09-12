Ярмоленко рано переезжать в Китай: разбираем карьеру украинца в Англии

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить команду во время текущего трансферного окна. В услугах игрока сборной Украины заинтересован клуб из Китая "Шаньдун Лунэн". Ярмоленко давно порывался в Европу, но из трех сезонов за рубежом не отыграл ни одного полностью из-за постоянных травм. Давайте вспомним, как сложилась судьба украинца на Туманном Альбионе.

Реклама

Читайте также: Что из себя представляет китайский клуб "Шаньдун Лунэн", куда зовут Андрея Ярмоленко

Ярмоленко перешел в лондонский клуб из дортмундской "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро. Этот трансфер не стал самым дорогим в истории клуба, но на украинца возлагали большие надежды. К тому же в команде его хотел видеть лично главный тренер Мануэль Пеллегрини, который следил за Андреем еще со времени его выступлений за киевское "Динамо".

Андрей Ярмоленко / Фото: официальный сайт "Вест Хэм"

Мануэль Пеллегрини: "Я долгое время восхищался его игрой и с нетерпением жду возможности с ним поработать. У него хороший опыт игры на высоком уровне с "Динамо" и дортмундской "Боруссией", включая Лигу чемпионов. Также он имеет отличную репутацию выступлений на международном уровне со сборной Украины".

Реклама

Обзор лучшего матча Андрея Ярмоленко в Англии:

В дебютном сезоне Ярмоленко успел провести девять матчей в Премьер-лиге и забить два гола "Эвертону". Еще один его мяч записали на защитника "МЮ" Линделефа. Украинец толком не успел завоевать место в старте, как получил тяжелую травму в поединке с "Тоттенхэмом" и со слезами на глазах покинул поле на носилках. Как оказалось позже, Андрей порвал ахиллово сухожилие и выбыл до конца сезона.

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Мануэль Пеллегрини: "Андрей – особенный игрок. Думаю, что мы взяли его, потому что он очень техничный полузащитник. Кроме того, Ярмоленко всегда забивает голы. В прошлом сезоне ему очень не повезло из-за травмы ахилла, но он вернулся, работая очень усердно".

Реклама

На поле Ярмоленко вернулся только спустя девять месяцев. Снова украинец ударно начал сезон, забив три мяча в шести встречах, но в дальнейшем игра Ярмоленко вместе с результатами "Вест Хэма" радовала все меньше. С каждым матчем украинец получал все меньше времени на поле, отметившись лишь одним ассистом. А в декабре снова получил тяжелую травму и выбыл бы из строя до конца чемпионата, но здесь ему подсобила пандемия.

Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

На финишном этапе сезона "Вест Хэм" вел борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, поэтому новому главному тренеру Дэвиду Мойесу было не до экспериментов. За восемь матчей украинец лишь в одном отыграл более часа, тем не менее записал на свой счет еще два гола. К слову, мяч в ворота "Челси" стал для Ярмоленко первым за 262 дня!

Дэвид Мойес: "Вы всегда хотите, чтобы игрок вышел со скамейки запасных и сделал разницу. Ярмоленко сделал это, забив два важных мяча".

Реклама

Завтра "Вест Хэм" проведет стартовый матч в новом сезоне. Накануне Мойес признался, что ничего не знает о предложении китайского клуба и отметил, что Андрей помог команде в тяжелое время. Первые матчи в Премьер-лиге покажут, доверяет ли шотландский тренер украинцу или ему лучше соглашаться на китайское предложение.

Но нужно понимать, что отъезд в Китай может лишить Ярмоленко места в сборной Украины, а следующим летом наша команда сыграет в финальной части чемпионата Европы. Да и рановато в 30 лет ехать на "заработки" в Китай, ему еще есть, что доказывать в Европе. Возможно украинцу нужно выбрать менее динамичный чемпионат, например, Италию, либо вообще фантастический вариант – возвращение в родное "Динамо", но в этом случае придется пойти на финансовые уступки.

Как менялась трансферная стоимость Андрея Ярмоленко:

Андрей Ярмоленко забивает за сборную Украины:

Все подробности в спецтеме Китай зовет Ярмоленко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама