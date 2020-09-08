Анчелотти купили "сбитого летчика" из "Реала"

Несколько лет назад это был бы супертрансфер

Английский "Эвертон" на официальном сайте объявил о заключении двухлетнего контракта с колумбийским полузащитником мадридского "Реала" Хамесом Родригесом с правом продления еще на сезон. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 22,4 млн евро. Также на него претендовал клуб Дэвида Бекхэма.

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Хамес был назван лучшим полузащитником Ла Лиги после того, как забил 13 голов и отдал 13 передач в 29 играх в сезоне 2014/15 под руководством нынешнего наставника "ирисок" Карло Анчелотти. Кстати, с итальянским тренером колумбиец также работал в немецкой "Баварии".

"Я очень счастлив быть клубе с такой богатой историей и с тренером, который меня очень хорошо знает. Я с нетерпением жду возможности добиться здесь больших успехов. Я приехал сюда, чтобы стать лучше и помочь команде побеждать. Я убежден, что с Карло и его техническим персоналом мы можем добиться больших результатов, и одной из главных причин перехода сюда было присутствие Анчелотти. Я прекрасно провел с ним время в двух разных клубах. Это была веская причина приехать сюда", – сказал Родригес.

В триумфальном сезоне, когда "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, Родригес был включен в команду года УЕФА. Он выиграл восемь национальных титулов в четырех странах, дважды выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", а с "Порту" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2010/11. Также Хамес является обладателем "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру ЧМ-2014.

Тем не менее, после успешного периода в "Реале" с приходом в команду Зинедина Зидана карьера Родригеса пошла на спад и он больше упоминался в свете скандалов. После развода Хамес заинтересовался откровенными фото актрисы фильмов для взрослых в соцсетях. Он был отдан в аренду в "Баварию", где ненадолго вернул утраченные кондиции. Переход в "Эвертон" – последний шанс 29-летнего колумбийца вернуться в элиту мирового футбола.

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Смотрите, как Хамес Родригес забивал в своих предыдущих командах:

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