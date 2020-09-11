Китайский клуб со скандальным динамовцем в составе хочет купить Ярмоленко

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко – трансферная цель клуба китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн", сообщает skysports.com. "Молотобойцам" необходимо продавать игроков, чтобы получить средства для главного тренера Дэвида Мойеса на усиление команды. Это может привести к продаже Ярмоленко, у которого самая большая зарплата в клубе.

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Игрок сборной Украины перешел в "Вест Хэм" за 20 миллионов евро из "Боруссии" в июле 2018 года, но постоянные травмы не позволяют ему полностью раскрыться в лондонском клубе. За два сезона он провел за команду 33 матча, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt.com оценивает 30-летнего украинца в 9,5 миллиона евро

В прошлом сезоне "Шаньдун Лунэн" занял пятое место в турнирной таблице Суперлиги. В составе команды выступает бывший динамовец Тамаш Кадар, покинувший команду со скандалом, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни и Грациано Пелле, поигравший за АЗ Алкмаар, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и другие европейские клубы.

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Ранее мы писали, что Ярмоленко обошел Шевченко и стал лучшим в сборной Украины по системе "гол+пас". В матче Лиги наций против Швейцарии игрок "Вест Хэма" забил свой 38-й мяч в национальной команде.

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Все подробности в спецтеме Китай зовет Ярмоленко

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