Модная звезда "Арсенала" стал совладельцем первого в мире веганского клуба

А стадион и база команды функционируют на солнечной энергии

Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин стал акционером клуба четвертого дивизиона Англии "Форест Грин Роверс" – сообщает The Guardian. За акции футболист заплатил около 276 тысяч евро. Ранее игрок "Арсенала" стал дизайнером костюмов для женской команды.

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"Форест Грин Роверс" уникален тем, что в 2015 году он стал первым в мире веганским клубом. Все футболисты и болельщики команды являются веганами. Руководство "Роверс" активно борется за чистоту окружающей среды и уже отказалось от использования бензина, а стадион и база функционируют на солнечной энергии. Владельца клуба Дэйла Винса приглашали с докладом в ООН и сертифицировали "Форест Грин", как единственный клуб с нулевым выбросом углерода.

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Таким образом Бельерин, который с 2018 года также не ест мясо и продукты животного происхождения, намерен поднять экологическую проблему в футболе. Эктор, который также подрабатывает моделью, будет вкладывать средства для поддержки новых экологических инноваций "Роверс".

Эктор Бельерин / Фото: Reuters

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Напомним, что Бельерин перешел в "Арсенал" летом 2011 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года. Но "ПСЖ" уже предложил "канонирам" 28 млн евро за Бельерина.

Смотрите, как "Арсенал" играл в еврокубках в минувшем сезоне

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