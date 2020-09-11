Ярмоленко будет десятым: кто из украинцев выступал в чемпионате Китая

Сергей Нагорняк в свое время наиграл в Китае более 100 матчей

Если Андрей Ярмоленко согласится перейти из "Вест Хэма" в "Шаньдун Лунэн", то станет 10-м представителем Украины в чемпионате Китая. Первопроходцами в 2000-м году были Виктор Мороз и Сергей Нагорняк, при этом второй является рекордсменом нашей страны по количеству матчей в Поднебесной – на его счету 116 поединков.

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Также отметим, что Нагорняк успел поиграть сразу за три команды: "Цзянсу Сайнти", "Шаньдун Лунэн", куда сватают Ярмоленко, и "Шэньян Хайши".



Сергей Нагорняк больше всех из украинцев наиграл в Китае

А последним представителем Украины в Китае был нынешний нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, но на тот момент он еще имел бразильский паспорт и принадлежал киевскому "Динамо". Правда, в Китае Мораес успел отыграть только три матча в чемпионате и два – в Кубке, записав на свой счет 2 гола.

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Жунир Мораес. Фото: ФК "Тяньцзинь Сунцзян"

Украинцы в чемпионате Китая (матчи/голы):

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Сергей Нагорняк ("Цзянсу Сайнти", "Шаньдун Лунэн", "Шэньян Хайши") – 116/33

Александр Головко ("Циндао Этсонг") – 19/0

Роман Киренкин ("Ляонин Хувин") – 18/5

Виктор Мороз ("Ляонин Фушун") – 15/0

Виталий Левченко ("Чанчунь Ятай") – 12/0

Сергей Коновалов ("Циндао Этсонг") – 6/1

Жуниор Мораес ("Тяньцзинь Сунцзян") – 3/0

Александр Круцкевич ("Харбин Итэн") – 3/0

Виктор Бровченко ("Ляонин Хувин") – 1/0

Тем не менее мы считаем, что Андрею Ярмоленко рано переезжать в Китай: разбираем карьеру украинца в Англии. Лидеру сборной Украины еще есть что доказывать в Европе.

Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко:

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Все подробности в спецтеме Китай зовет Ярмоленко

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