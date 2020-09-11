Ярмоленко будет десятым: кто из украинцев выступал в чемпионате Китая

Если Андрей Ярмоленко согласится перейти из "Вест Хэма" в "Шаньдун Лунэн", то станет 10-м представителем Украины в чемпионате Китая. Первопроходцами в 2000-м году были Виктор Мороз и Сергей Нагорняк, при этом второй является рекордсменом нашей страны по количеству матчей в Поднебесной – на его счету 116 поединков.
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Также отметим, что Нагорняк успел поиграть сразу за три команды: "Цзянсу Сайнти", "Шаньдун Лунэн", куда сватают Ярмоленко, и "Шэньян Хайши".
Сергей Нагорняк больше всех из украинцев наиграл в Китае
А последним представителем Украины в Китае был нынешний нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, но на тот момент он еще имел бразильский паспорт и принадлежал киевскому "Динамо". Правда, в Китае Мораес успел отыграть только три матча в чемпионате и два – в Кубке, записав на свой счет 2 гола.
Жунир Мораес. Фото: ФК "Тяньцзинь Сунцзян"
Украинцы в чемпионате Китая (матчи/голы):
- Сергей Нагорняк ("Цзянсу Сайнти", "Шаньдун Лунэн", "Шэньян Хайши") – 116/33
- Александр Головко ("Циндао Этсонг") – 19/0
- Роман Киренкин ("Ляонин Хувин") – 18/5
- Виктор Мороз ("Ляонин Фушун") – 15/0
- Виталий Левченко ("Чанчунь Ятай") – 12/0
- Сергей Коновалов ("Циндао Этсонг") – 6/1
- Жуниор Мораес ("Тяньцзинь Сунцзян") – 3/0
- Александр Круцкевич ("Харбин Итэн") – 3/0
- Виктор Бровченко ("Ляонин Хувин") – 1/0
Тем не менее мы считаем, что Андрею Ярмоленко рано переезжать в Китай: разбираем карьеру украинца в Англии. Лидеру сборной Украины еще есть что доказывать в Европе.
Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко:
Все подробности в спецтеме Китай зовет Ярмоленко
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